राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, दिन में बसंत की तपन, रात में जमा देने वाली शीतलहर, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में दिन का तापमान 31°C पार कर चुका है, जबकि माउंट आबू (-0.1°C) में जमा देने वाली ठंड बरकरार है. वैलेंटाइन डे तक मौसम साफ रहेगा, जिससे बसंत की गुलाबी रंगत और बढ़ेगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 11, 2026, 08:37 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 08:37 AM IST
राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब मिजाज दिखा रहा है. जहां एक ओर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बसंत की बहार छा गई है, वहीं दूसरी ओर रात होते ही कुछ शहर बर्फीली ठिठुरन की गिरफ्त में आ जाते हैं. प्रदेश में अब दोपहर में धूप और रात में शीतलहर वाली स्थिति बनी हुई है.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राजस्थान के दो दर्जन से अधिक जिलों में दिन का तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 31.2 डिग्री दर्ज किया गया.