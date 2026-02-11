राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, दिन में बसंत की तपन, रात में जमा देने वाली शीतलहर, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब मिजाज दिखा रहा है. जहां एक ओर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बसंत की बहार छा गई है, वहीं दूसरी ओर रात होते ही कुछ शहर बर्फीली ठिठुरन की गिरफ्त में आ जाते हैं. प्रदेश में अब दोपहर में धूप और रात में शीतलहर वाली स्थिति बनी हुई है.