Temperature: राजस्थान में गर्मी की समय से पहले एंट्री, फरवरी में ही 30°C पार पहुंचा पारा, बाड़मेर रहा सबसे गर्म
Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. बाड़मेर (31.2°C) के साथ प्रदेश के कई शहर 30°C के पार पहुंच चुके हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, जिससे दिन की तपन और बढ़ सकती है.
Published: Feb 11, 2026, 09:43 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 09:43 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान की रेतीली धरा पर इस बार सर्दी ने उम्मीद से जल्दी विदा लेना शुरू कर दिया है. मरुधरा के मौसम ने करवट बदल ली है और अब बसंत की गुलाबी ठंड की जगह दोपहर की तीखी धूप ने ले ली है. बुधवार की सुबह से ही आसमान साफ रहा और सूरज की किरणें चुभने लगी हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि प्रदेश अब भीषण गर्मी की ओर कदम बढ़ा चुका है.
मौसम विभाग (IMD जयपुर) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुका है. आज की स्थिति कुछ इस प्रकार रही-