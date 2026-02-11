Zee Rajasthan
mobile app

Temperature: राजस्थान में गर्मी की समय से पहले एंट्री, फरवरी में ही 30°C पार पहुंचा पारा, बाड़मेर रहा सबसे गर्म

Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. बाड़मेर (31.2°C) के साथ प्रदेश के कई शहर 30°C के पार पहुंच चुके हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, जिससे दिन की तपन और बढ़ सकती है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 11, 2026, 09:43 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 09:43 AM IST
1/6

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today1/6
राजस्थान की रेतीली धरा पर इस बार सर्दी ने उम्मीद से जल्दी विदा लेना शुरू कर दिया है. मरुधरा के मौसम ने करवट बदल ली है और अब बसंत की गुलाबी ठंड की जगह दोपहर की तीखी धूप ने ले ली है. बुधवार की सुबह से ही आसमान साफ रहा और सूरज की किरणें चुभने लगी हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि प्रदेश अब भीषण गर्मी की ओर कदम बढ़ा चुका है.
2/6

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today2/6
मौसम विभाग (IMD जयपुर) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुका है. आज की स्थिति कुछ इस प्रकार रही-