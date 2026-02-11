Temperature: राजस्थान में गर्मी की समय से पहले एंट्री, फरवरी में ही 30°C पार पहुंचा पारा, बाड़मेर रहा सबसे गर्म

राजस्थान की रेतीली धरा पर इस बार सर्दी ने उम्मीद से जल्दी विदा लेना शुरू कर दिया है. मरुधरा के मौसम ने करवट बदल ली है और अब बसंत की गुलाबी ठंड की जगह दोपहर की तीखी धूप ने ले ली है. बुधवार की सुबह से ही आसमान साफ रहा और सूरज की किरणें चुभने लगी हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि प्रदेश अब भीषण गर्मी की ओर कदम बढ़ा चुका है.