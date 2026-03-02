राजस्थान में होली से पहले भीषण गर्मी का अटैक! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, IMD का बड़ा अलर्ट

2/6

मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मरुधरा के 28 जिलों में पारा 30 डिग्री के पार जा चुका है. बाड़मेर में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस समय प्रदेश में सबसे अधिक है. तो वहीं शेखावाटी का फतेहपुर (सीकर), जो जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है, वहां भी पारा 35.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. कोटा में 33.8, जोधपुर और बीकानेर में 34 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हुआ है.