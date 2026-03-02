Zee Rajasthan
राजस्थान में होली से पहले भीषण गर्मी का अटैक! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, IMD का बड़ा अलर्ट

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है. बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म है, वहीं होली तक पारा 2-3 डिग्री और चढ़ने की संभावना है. मार्च के तीसरे हफ्ते से लू चलने के आसार हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 02, 2026, 09:29 AM IST | Updated:Mar 02, 2026, 09:29 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान से सर्दियों की विदाई उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गई है. अभी मार्च का पहला सप्ताह शुरू ही हुआ है और सूरज के तेवर देख ऐसा लग रहा है जैसे मई-जून की तपिश दस्तक दे रही हो. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा पहुंचा है, जिसने दोपहर में लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मरुधरा के 28 जिलों में पारा 30 डिग्री के पार जा चुका है. बाड़मेर में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस समय प्रदेश में सबसे अधिक है. तो वहीं शेखावाटी का फतेहपुर (सीकर), जो जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है, वहां भी पारा 35.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. कोटा में 33.8, जोधपुर और बीकानेर में 34 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हुआ है.