राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

शुक्रवार को मरुधरा के दो छोर सबसे ज्यादा तपे, जिसकी वजह से जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तो गंगानगर में दिन का तापमान सामान्य से 9.4 डिग्री अधिक रहा, वहीं जैसलमेर में यह सामान्य से 7.5 डिग्री ऊपर पहुंच गया है. प्रमुख शहरों में जयपुर का पारा 36 डिग्री, बीकानेर में 36.9 और चूरू में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.