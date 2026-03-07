Zee Rajasthan
राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. जैसलमेर 38°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि गंगानगर में पारा सामान्य से 9.4 डिग्री ऊपर है. मौसम विभाग ने 9-10 मार्च को बाड़मेर में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 07, 2026, 10:54 AM IST | Updated:Mar 07, 2026, 10:54 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान में इस बार होली बीतते ही सूरज ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं. प्रदेश के कई हिस्सों में पारा सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा पहुंचा है, जिससे मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही मई जैसी तपिश का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग ने अब पश्चिमी राजस्थान के लिए हीटवेव (लू) की चेतावनी जारी कर दी है.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

शुक्रवार को मरुधरा के दो छोर सबसे ज्यादा तपे, जिसकी वजह से जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तो गंगानगर में दिन का तापमान सामान्य से 9.4 डिग्री अधिक रहा, वहीं जैसलमेर में यह सामान्य से 7.5 डिग्री ऊपर पहुंच गया है. प्रमुख शहरों में जयपुर का पारा 36 डिग्री, बीकानेर में 36.9 और चूरू में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.