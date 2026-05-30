/राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

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Rajasthan Weather जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का असर रहा. नागौर में 24 मिमी, दौसा में 22.5 मिमी और झुंझुनूं में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम सुहावना होने से भीषण हीटवेव से राहत मिली. आज 30 मई को जयपुर एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश के साथ 76 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं दर्ज की गई है.