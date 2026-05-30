/राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई, जिससे पारा एकदम से लुढ़क गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली.
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राजस्थान में मौसम बदलते ही तापमान लुढ़का, जिससो लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली. पश्चिमी विक्षोभ, आंधी और बारिश के असर से प्रदेशभर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
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जयपुर का अधिकतम तापमान 36.8°C दर्ज किया गया, पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री की गिरावट रही. न्यूनतम तापमान 21.4°C, सामान्य से 6.8 डिग्री कम रहा.
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श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री से गिरकर 36.4°C पर पहुंचा. चूरू 40.4°C, बीकानेर 40.2°C और जोधपुर 39°C दर्ज किया गया. अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे नीचे पहुंचा.
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जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का असर रहा. नागौर में 24 मिमी, दौसा में 22.5 मिमी और झुंझुनूं में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम सुहावना होने से भीषण हीटवेव से राहत मिली. आज 30 मई को जयपुर एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश के साथ 76 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं दर्ज की गई है.
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वहीं, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर, जयपुर, अजमेर, व्यावर, टोंक तथा दौसा जिलों में कुछ स्थानों पर अति तेज मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं 80 किमी/घंटा से अधिक, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.
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बालोतरा, कोटपूतली बहरोड़, अलवर, खैरथल तिजारा, सवाई माधोपुर तथा करौली जिलों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा तथा बूंदी जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा चल सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.