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Rajasthan Weather Today मौसम केंद्र जयपुर ने आज सुबह 09:40 बजे एक नया तात्कालिक पूर्वानुमान जारी करते हुए आगामी 3 घंटों के लिए राज्य के 7 प्रमुख जिलों में आंधी-तूफान, कड़कड़ाती गर्जना और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.इस बदलते मौसम से जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है, वहीं तेज आंधी-तूफान के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित होने की संभावना है.