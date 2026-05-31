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Rajasthan Weather: अगले 3 घंटे भारी! चित्तौड़गढ़-बीकानेर और नागौर समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 31, 2026, 10:46 AM|Updated: May 31, 2026, 10:49 AM

Rajasthan Weather: मौसम विभाग ने आज सुबह 9:40 बजे बीकानेर, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के लिए 3 घंटों का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश के साथ मौसम सुहावना रहेगा.

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं का दौर चलने से मौसम सुहाना हो गया है और हल्की बारिश ने दस्तक दी है.
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मौसम केंद्र जयपुर ने आज सुबह 09:40 बजे एक नया तात्कालिक पूर्वानुमान जारी करते हुए आगामी 3 घंटों के लिए राज्य के 7 प्रमुख जिलों में आंधी-तूफान, कड़कड़ाती गर्जना और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.इस बदलते मौसम से जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है, वहीं तेज आंधी-तूफान के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित होने की संभावना है.
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IMD के अनुसार, अगले 3 घंटों (दोपहर 12:40 बजे तक) के भीतर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का मेघगर्जन, आकाशीय बिजली की चमक और अचानक तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. बीकानेर और नागौर, जोधपुर और ब्यावर, भीलवाड़ा और बूंदी साथ ही चित्तौड़गढ़ जैसे इलाके प्रभावित हो सकते हैं.
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IMD के अनुसार, अगले 3 घंटों (दोपहर 12:40 बजे तक) के भीतर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का मेघगर्जन, आकाशीय बिजली की चमक और अचानक तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. बीकानेर और नागौर, जोधपुर और ब्यावर, भीलवाड़ा और बूंदी साथ ही चित्तौड़गढ़ जैसे इलाके प्रभावित हो सकते हैं.
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अलर्ट के मुताबिक, इन चिन्हित जिलों और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अचानक तेज आंधी और झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ झमाझम बौछारें पड़ने से दिन और रात के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी.
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मौसम विभाग ने इस येलो अलर्ट के मद्देनजर आम लोगों और विशेषकर खुले में काम करने वालों के लिए एडवाइजरी (सुझाव) जारी की है. बता दें कि इस चेतावनी स्तर में सामान्यतः कोई विशेष बड़ा नुकसान या प्रभाव देखने को नहीं मिलता है.
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मेघगर्जन (बादल गरजने) और बिजली चमकने के समय भूलकर भी पेड़ों के नीचे खड़े न हों. पेड़ आकाशीय बिजली को जल्दी आकर्षित करते हैं, इसलिए किसी पक्के मकान या सुरक्षित स्थान पर ही शरण लें.आंधी के दौरान कच्चे मकानों, टिनशेड और कमजोर ढांचों से दूर रहें ताकि उड़ने वाली वस्तुओं से चोट न लगे.
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