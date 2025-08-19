Zee Rajasthan
mobile app

Jaipur Weather: जयपुर में बिजली गिरने के साथ बरसेंगे बादल! विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather News: जयपुर में 19 अगस्त का मौसम बादलों और बौछारों के बीच गुजरेगा. अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 28°C रहने का अनुमान है. सूर्योदय 5:55 और सूर्यास्त 7:02 पर होगा. मौसम विभाग ने बारिश व बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 19, 2025, 11:41 IST | Updated: Aug 19, 2025, 11:41 IST
1/6

Jaipur Weather

Jaipur Weather1/6
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19 अगस्त 2025 का दिन उमस और बारिश के बीच गुजरेगा. सुबह से ही बादलों की आवाजाही बने रहने के साथ दोपहर तक गरज के साथ हल्की बारिश होने के कारण मौसम को सुहाना हो सकता है. हालांकि दोपहर तक लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा. लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवा चलेगी, जिससे वातावरण में ताजगी घुल जाएगी.
2/6

तापमान

तापमान2/6
दिन का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं. विभाग के अनुसार दोपहर के समय तेज बादलों के साथ बारिश होने की संभावना है. जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी.