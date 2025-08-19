Jaipur Weather: जयपुर में बिजली गिरने के साथ बरसेंगे बादल! विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19 अगस्त 2025 का दिन उमस और बारिश के बीच गुजरेगा. सुबह से ही बादलों की आवाजाही बने रहने के साथ दोपहर तक गरज के साथ हल्की बारिश होने के कारण मौसम को सुहाना हो सकता है. हालांकि दोपहर तक लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा. लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवा चलेगी, जिससे वातावरण में ताजगी घुल जाएगी.