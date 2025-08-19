Udaipur Weather: उदयपुर में उमस से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट!
Rajasthan Weather News: उदयपुर में 19 अगस्त को अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 30°C रहा. हल्की बारिश और बादलों ने मौसम को सुहावना बनने की आशंका है, लेकिन उमस भी लोगों को परेशान करेगी. पढ़ें उदयपुर का पूरा वेदर अपडेट.
Published: Aug 19, 2025, 12:17 IST | Updated: Aug 19, 2025, 12:17 IST
1/6
Udaipur Weather Update
1/6
राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में 19 अगस्त 2025 का दिन बादलों और बारिश के बीच गुजरने की संभावना बनी हुई है. सुबह से ही आसमान पर काले बादलों का डेरा है, जिसने लोगों को उमस और हल्की ठंडक का मिला-जुला अनुभव हो रहा है. दोपहर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
2/6
तापमान और बारिश
2/6
मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा. दोपहर में बारिश होने से तापमान में हल्की कमी आएगी. लेकिन नमी और उमस से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.