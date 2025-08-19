Udaipur Weather: उदयपुर में उमस से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट!

1/6

राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में 19 अगस्त 2025 का दिन बादलों और बारिश के बीच गुजरने की संभावना बनी हुई है. सुबह से ही आसमान पर काले बादलों का डेरा है, जिसने लोगों को उमस और हल्की ठंडक का मिला-जुला अनुभव हो रहा है. दोपहर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.