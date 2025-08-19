Zee Rajasthan
mobile app

उमस भरी चिपचिपाहट के बाद, शाम को बादल देंगे डूंगरपुर में बारिश का सरप्राइज! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Rajasthan Weather News: डूंगरपुर में 19 अगस्त को बादलों के बीच तापमान 32–34 °C रहेगा. शाम को हल्की-मध्यम बारिश होगी, जिससे राहत मिलेगी. सूर्योदय 6:12 बजे, तो वहीं सूर्यास्त 7:05 बजे होगा. मौसम विभाग ने बारिश पर हल्का अलर्ट जारी किया है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 19, 2025, 14:21 IST | Updated: Aug 19, 2025, 14:21 IST
1/6

Dungarpur Weather Update

Dungarpur Weather Update1/6
राजस्थान के डूंगरपुर में मंगलवार का दिन यहां के वासियों के लिए मौसम की दृष्टि से बेहद खास रहेगा. सुबह से ही आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रही और इसी के साथ दोपहर तक तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस महसूस की गई. लेकिन जैसे ही शाम होते-होते, बारिश की बूंदों ने राहत देंगी.
2/6

सूर्योदय और सूर्यास्त

सूर्योदय और सूर्यास्त2/6
आज सूर्योदय सुबह 6:12 बजे हुआ और सूर्यास्त शाम 7:05 बजे दर्ज किया जाएगा. दिन की रोशनी का समय लगभग 12 घंटे 55 मिनट रहा. दिनभर बादलों के चलते सूरज की किरणें कई बार ढकी रहीं.