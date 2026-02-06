Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज,कोहरे-शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today:  शेखावाटी में शीतलहर का कहर जारी है, फतेहपुर में पारा 3.8°C दर्ज किया गया. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के बाद तापमान में 2°C की गिरावट की चेतावनी दी है. सावधानी ही बचाव है.

Published: Feb 06, 2026, 08:43 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 08:43 AM IST
राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है. बर्फीली हवाओं और ठिठुरन भरी सुबह के साथ फतेहपुर एक बार फिर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार रहा. फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, आज यहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बीते कल यह पारा 2.6 डिग्री तक लुढ़क गया था. तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद गलन और शीतलहर ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है.
मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच रहा है. वहीं आज न्यूनतम तापमान के आधार पर फतेहपुर (सीकर) 3.8°C, डूंगरपुर 3.3°C, सीकर 4.5°C, लूणकरणसर 4.7°C और करौली 5.3°C के साथ सबसे ठंडा शहर रहा है.