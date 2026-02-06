राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज,कोहरे-शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है. बर्फीली हवाओं और ठिठुरन भरी सुबह के साथ फतेहपुर एक बार फिर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार रहा. फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, आज यहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बीते कल यह पारा 2.6 डिग्री तक लुढ़क गया था. तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद गलन और शीतलहर ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है.