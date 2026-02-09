Zee Rajasthan
राजस्थान में मौसम का कहर जारी, कहीं 31°C की तपिश तो कहीं 4.9°C की ठिठुरन, जानें अपने शहर का हाल

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मौसम के दो छोर दिख रहे हैं-बाड़मेर 31°C के साथ तप रहा है, तो फतेहपुर 4.9°C के साथ ठिठुर रहा है. नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही रहेगी और तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं.

राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है. एक तरफ जहां सूरज की तपिश फरवरी में ही अप्रैल का अहसास करा रही है, वहीं दूसरी ओर रात होते ही रेगिस्तानी हवाएं हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही हैं. प्रदेश के थर्मामीटर में सर्दी और गर्मी का यह अनोखा द्वंद्व जारी है, जिसके बीच अब एक नए पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है.
मरुधरा में दिन का तापमान तेजी से छलांग लगा रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के पार जा चुका है. बाड़मेर में पारा 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो फिलहाल प्रदेश में सबसे गर्म रहा. जालौर और चित्तौड़गढ़ यहां भी तापमान 30°C और 29.8°C तक पहुंच गया है. तो वहीं जयपुर में दिन का पारा 27.8°C रहा, जिससे दोपहर के समय अब लोगों को हल्की गर्माहट सताने लगी है.