राजस्थान में मौसम का कहर जारी, कहीं 31°C की तपिश तो कहीं 4.9°C की ठिठुरन, जानें अपने शहर का हाल

मरुधरा में दिन का तापमान तेजी से छलांग लगा रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के पार जा चुका है. बाड़मेर में पारा 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो फिलहाल प्रदेश में सबसे गर्म रहा. जालौर और चित्तौड़गढ़ यहां भी तापमान 30°C और 29.8°C तक पहुंच गया है. तो वहीं जयपुर में दिन का पारा 27.8°C रहा, जिससे दोपहर के समय अब लोगों को हल्की गर्माहट सताने लगी है.