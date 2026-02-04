Zee Rajasthan
Temperature: राजस्थान में मौसम का महा-उलटफेर, कहीं 29.9°C की गर्मी, कहीं ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, देखें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं- जहां बाड़मेर 29.9°C के साथ तप रहा है, वहीं झालावाड़ में बारिश और ओलों ने फसलें बर्बाद कर दी हैं. तो सांगोद और सीकर में घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 04, 2026, 11:52 AM IST | Updated: Feb 04, 2026, 11:58 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान में इस समय मौसम के दो विरोधाभासी चेहरे देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में सूरज की तपिश फरवरी में ही अप्रैल का अहसास करा रही है, तो दूसरी तरफ झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है. पश्चिमी विक्षोभ के इस डबल अटैक ने कहीं राहत दी है, तो कहीं भारी तबाही मचाई है.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

बता दें कि मरुधरा के पश्चिमी जिलों में सर्दी अब विदाई की ओर है. बाड़मेर में पारा 29.9 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जो सामान्य से काफी अधिक है. जालौर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे जिलों में भी दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच बना हुआ है. जिसकी वजह से दोपहर के समय लोग अब पंखों का सहारा लेने लगे हैं.