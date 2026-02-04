1/6

राजस्थान में इस समय मौसम के दो विरोधाभासी चेहरे देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में सूरज की तपिश फरवरी में ही अप्रैल का अहसास करा रही है, तो दूसरी तरफ झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है. पश्चिमी विक्षोभ के इस डबल अटैक ने कहीं राहत दी है, तो कहीं भारी तबाही मचाई है.