राजस्थान में कोल्ड वेव का अटैक, उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 31 जनवरी से फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर कडांके की सर्दी के साथ करवट ले लिया है. जिसने पिछले 24 घंटों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब बर्फीली उत्तरी हवाओं ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन घने कोहरे और शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड का सितम जारी रहेगा.