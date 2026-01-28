Zee Rajasthan
राजस्थान में कोल्ड वेव का अटैक, उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 31 जनवरी से फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट की आशंका है. अलवर और फतेहपुर में घना कोहरा छाया हुआ है. 31 जनवरी से फिर नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 28, 2026, 11:39 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 11:40 AM IST
Rajasthan Weather Today: Top Cold City

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर कडांके की सर्दी के साथ करवट ले लिया है. जिसने पिछले 24 घंटों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब बर्फीली उत्तरी हवाओं ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन घने कोहरे और शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड का सितम जारी रहेगा.
Rajasthan Weather Today: Top Cold City

IMD के अनुसार- राजस्थान के आज के टॉप-10 सबसे ठंडे शहरों में पाली 2.4°C, नागौर 5.7°C,लूणकरनसर 6.1°C, सिरोही 6.9°C, बीकानेर 7.6°C, श्रीगंगानगर 7.7°C, माउंट आबू 8.0°C, जैसलमेर 8.4°C, जवाई डैम (पाली) 8.8°C और जालोर में 8.8°C न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.इन इलाकों में शीतलहर का स्पष्ट असर सुबह-शाम जबरदस्त ठिठुरन के साथ देखा जा रहा है.