राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कड़ाके की ठंड के बीच पारा 2.4°C तक लुढ़का, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही बर्फीली हवाओं ने फिर से अपना दबदबा कायम कर लिया है. पिछले 24 घंटों में रात के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा प्रदेश ठिठुरन की चपेट में है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह राहत केवल दो दिन की है, 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे हल्की बारिश की संभावना है.