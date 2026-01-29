Zee Rajasthan
राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कड़ाके की ठंड के बीच पारा 2.4°C तक लुढ़का, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today: 31 जनवरी से फिर से उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. यानी राजस्थानवासियों को अभी इस हाड़ कंपाने वाली सर्दी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 29, 2026, 08:39 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 08:42 AM IST
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही बर्फीली हवाओं ने फिर से अपना दबदबा कायम कर लिया है. पिछले 24 घंटों में रात के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा प्रदेश ठिठुरन की चपेट में है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह राहत केवल दो दिन की है, 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे हल्की बारिश की संभावना है.
आज राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका पाली रहा, जहां पारा जमाव बिंदु के करीब 2.4°C तक लुढ़क गया. उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर का तीखा प्रहार जारी है.