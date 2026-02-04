राजस्थान में फिर लौटा कोहरा और कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 5.4°C, बारिश-ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं. धौलपुर में घना कोहरा छाया है, वहीं फतेहपुर में पारा 5.4°C तक गिर गया है. किसानों को पाले और अधिक नमी से फसलों को बचाने की सलाह दी गई है.
Published: Feb 04, 2026, 08:57 AM IST | Updated: Feb 04, 2026, 08:57 AM IST
1/6
Rajasthan Weather Today: Top Cold City
1/6
राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है. पिछले कुछ दिनों से मिल रही राहत के बाद आज सुबह मरुधरा फिर से घने कोहरे और ठिठुरन की आगोश में समा गई. 4 फरवरी यानी आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है.
2/6
Rajasthan Weather Today: Top Cold City
2/6
धौलपुर जिले में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. आलम यह था कि सुबह के समय भी 'अंधेरे' जैसा माहौल नजर आया. शहर से गुजरने वाले तीनों प्रमुख हाइवे कोहरे की मोटी चादर में लिपटे रहे, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया. विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने के कारण चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ी.