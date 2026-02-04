राजस्थान में फिर लौटा कोहरा और कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 5.4°C, बारिश-ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है. पिछले कुछ दिनों से मिल रही राहत के बाद आज सुबह मरुधरा फिर से घने कोहरे और ठिठुरन की आगोश में समा गई. 4 फरवरी यानी आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है.