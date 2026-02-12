राजस्थान में मौसम बना पहेली, 6°C की ठिठुरन से परेशान लोग तो कहीं 31°C की गर्मी से बढ़ी तपन, जानें आज के सबसे गर्म शहर

राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी पहेली जैसा बना हुआ है. जहां एक ओर सूरज की तपिश ने गर्मी का अहसास कराना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में कोहरे और गिरते पारे ने जनवरी वाली कड़ाके की ठंड की वापसी करा दी है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा, लेकिन तापमान के उतार-चढ़ाव ने जनजीवन और खेती दोनों को प्रभावित किया है.