Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में मौसम बना पहेली, 6°C की ठिठुरन से परेशान लोग तो कहीं 31°C की गर्मी से बढ़ी तपन, जानें आज के सबसे गर्म शहर

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम एक पहेली बना हुआ हैं. जहां चित्तौड़गढ़ (31.0°C) में गर्मी का असर है, तो वहीं फतेहपुर (5.9°C) और श्री विजयनगर के कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है. कोहरा गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 12, 2026, 11:14 AM IST | Updated: Feb 12, 2026, 11:14 AM IST
1/6

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today1/6
राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी पहेली जैसा बना हुआ है. जहां एक ओर सूरज की तपिश ने गर्मी का अहसास कराना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में कोहरे और गिरते पारे ने जनवरी वाली कड़ाके की ठंड की वापसी करा दी है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा, लेकिन तापमान के उतार-चढ़ाव ने जनजीवन और खेती दोनों को प्रभावित किया है.
2/6

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today2/6
मरुधरा में अब सर्दी के विदा होने के संकेत मिलने लगे हैं. दिन का पारा तेजी से बढ़ते हुए 31 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है. गुरुवार को जयपुर सहित कई शहरों में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन इसके बावजूद उमस और धूप ने हल्की गर्मी का अहसास कराया.