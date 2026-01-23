राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से झुंझुनूं और चौमूं में मावठ शुरू हो गई है. माउंट आबू घने कोहरे की चपेट में है, जबकि करौली (5.8°C) के साथ सबसे ठंडा रहा. आगामी 25 जनवरी से कोहरा और गलन बढ़ने का अलर्ट है.
Published: Jan 23, 2026, 11:22 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 11:22 AM IST
Rajasthan Weather Today: Top Cold City
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को मावठ (शीतकालीन वर्षा) का दौर शुरू हो गया. जहां शेखावाटी और जयपुर ग्रामीण इलाकों में बारिश ने दस्तक दी है, वहीं मंडाना और हाड़ौती क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है.
शुक्रवार सुबह से ही चौमूं (जयपुर) और झुंझुनूं जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है.