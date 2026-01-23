राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को मावठ (शीतकालीन वर्षा) का दौर शुरू हो गया. जहां शेखावाटी और जयपुर ग्रामीण इलाकों में बारिश ने दस्तक दी है, वहीं मंडाना और हाड़ौती क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है.