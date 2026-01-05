राजस्थान में कोहरे का कहर, श्रीमाधोपुर में 1 मीटर से कम विजिबिलिटी, जानें अन्य शहरों का हाल
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में श्रीमाधोपुर (विजिबिलिटी 1m से कम) और फतेहपुर में सर्दी का सितम जारी है. कोहरे के कारण यातायात प्रभावित है और जनजीवन ठप सा हो गया है. हालांकि, यह मौसम किसानों की फसलों के लिए लाभदायक माना जा रहा है.
Published: Jan 05, 2026, 12:41 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 12:41 PM IST
हिमालय की बर्फबारी और उत्तरी सर्द हवाओं ने पूरे राजस्थान को 'कोल्ड चैम्बर' में तब्दील कर दिया है. शेखावाटी से लेकर हाड़ौती और वागड़ से लेकर मेवाड़ तक,सोमवार की सुबह घने कोहरे और कड़ाके की शीतलहर के नाम रही. आलम यह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.
सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में आज कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला. यहां कोहरा इतना घना था कि दृश्यता एक मीटर से भी कम दर्ज की गई. हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे रेंगते हुए नज़र आए. वहीं, फतेहपुर में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार को जहां पारा माइनस 0.2 डिग्री था, वहीं सोमवार को यह 6.0 डिग्री पर पहुंचा. हालांकि, तापमान बढ़ने के बावजूद गलन और ठिठुरन कम नहीं हुई है. लोग दिनभर गरम कपड़ों में लिपटे रहे और अलाव ही एकमात्र सहारा बना रहा.