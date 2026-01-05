राजस्थान में कोहरे का कहर, श्रीमाधोपुर में 1 मीटर से कम विजिबिलिटी, जानें अन्य शहरों का हाल

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में आज कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला. यहां कोहरा इतना घना था कि दृश्यता एक मीटर से भी कम दर्ज की गई. हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे रेंगते हुए नज़र आए. वहीं, फतेहपुर में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार को जहां पारा माइनस 0.2 डिग्री था, वहीं सोमवार को यह 6.0 डिग्री पर पहुंचा. हालांकि, तापमान बढ़ने के बावजूद गलन और ठिठुरन कम नहीं हुई है. लोग दिनभर गरम कपड़ों में लिपटे रहे और अलाव ही एकमात्र सहारा बना रहा.