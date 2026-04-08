Photos: राजस्थान में तेज आंधी-बारिश ने मचाई तबाही! कहीं गिरी दीवार, टूटे पेड़ और फसलें हुई खराब

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जिन फसलों को पिछले तीन चार माह से जतन कर किसान सर्दी व गर्मी की बिना चिंता के खड़ी करने में लगा था, वह पक गई जब कटाई का समय आया तो प्रकृति के मंजर के आगे बेबस और निराश दिखा क्षेत्र में एक पखवाड़े से बारिश और ओलावृष्टि ने हर तरफ से बर्बाद कर दिया.