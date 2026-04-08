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Photos: राजस्थान में तेज आंधी-बारिश ने मचाई तबाही! कहीं गिरी दीवार, टूटे पेड़ और फसलें हुई खराब

Rajasthan Weather: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश और ओले गिरने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. इसके साथ ही किसानों की सारी फसलें खराब हो गई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Apr 08, 2026, 08:39 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 08:39 PM IST
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प्रकृति के कहर ने इस बार सबसे ज्यादा किसानों को तोड़ दिया है. पहले खरीफ की फसलें अतिवृष्टि ने खराब कर दी. अब रबी की फसल पर आस थी लेकिन पिछले एक पखवाड़े के बदले मौसम ने किसानों के अरमानों को चूर-चूर कर दिया.
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जिन फसलों को पिछले तीन चार माह से जतन कर किसान सर्दी व गर्मी की बिना चिंता के खड़ी करने में लगा था, वह पक गई जब कटाई का समय आया तो प्रकृति के मंजर के आगे बेबस और निराश दिखा क्षेत्र में एक पखवाड़े से बारिश और ओलावृष्टि ने हर तरफ से बर्बाद कर दिया.