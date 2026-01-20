Thermometer: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कहीं 30°C की तपिश तो कहीं 4°C की ठिठुरन, जानें भयंकर सर्दी में बाद गर्म होते इलाके

राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी पहेली जैसा बना है. जहां पर एक तरफ बर्फीली हवाओं ने रात के वक्त मरुधरा को कोल्ड स्टोरेज बना रखा है, वहीं दूसरी तरफ दिन चढ़ते ही सूरज के तेवर फरवरी-मार्च जैसी गर्मी का अहसास कराने लगे हैं. मौसम केंद्र जयपुर (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में तापमान का एक अनोखा विरोधाभास देखने को मिल रहा है-जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया है.