Thermometer: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कहीं 30°C की तपिश तो कहीं 4°C की ठिठुरन, जानें भयंकर सर्दी में बाद गर्म होते इलाके

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज जवाई बांध (पाली) 30.4°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि जयपुर में बूंदाबांदी हुई. पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन रातें अब भी 4.6°C जैसी कड़ाके की ठंड वाली बनी हुई हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 20, 2026, 11:28 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 11:28 AM IST
राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी पहेली जैसा बना है. जहां पर एक तरफ बर्फीली हवाओं ने रात के वक्त मरुधरा को कोल्ड स्टोरेज बना रखा है, वहीं दूसरी तरफ दिन चढ़ते ही सूरज के तेवर फरवरी-मार्च जैसी गर्मी का अहसास कराने लगे हैं. मौसम केंद्र जयपुर (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में तापमान का एक अनोखा विरोधाभास देखने को मिल रहा है-जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया है.
आज राजस्थान के थर्मामीटर में सबसे ऊंचा पारा पाली जिले के जवाई बांध (Jawai Dam) क्षेत्र में दर्ज किया गया. यहां अधिकतम तापमान 30.4°C रहा, जो सर्दियों के लिहाज से काफी अधिक है. दिलचस्प बात यह है कि इसी जिले में न्यूनतम तापमान महज 4.6°C रहा. यानी एक ही जिले में दिन और रात के तापमान में 25 डिग्री से ज्यादा का अंतर देखा जा रहा है.