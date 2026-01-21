Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बाड़मेर मंगलवार को 28.8°C के साथ सबसे गर्म रहा, लेकिन यह गर्मी अल्पकालिक है. 22-23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण 10 जिलों में बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद फिर कड़ाके की ठंड लौटे सकती है.
Published: Jan 21, 2026, 11:15 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 11:15 AM IST
Rajasthan Weather Update: Maximum Temperature Today
राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास से गुजर रहा है. मरुधरा के थर्मामीटर में पारा किसी रॉकेट की तरह ऊपर-नीचे हो रहा है. जहां सूरज ढलते ही हाड़ कंपाने वाली ठंड और गलन शुरू हो जाती है, वहीं दिन चढ़ते ही पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाकों में फरवरी-मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है. हालांकि यह नकली गर्मी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) राजस्थान में दस्तक दे चुका है.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 28.8°C जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 4.9 डिग्री दर्ज किया गया. दर्ज किया गया. पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों में दिन के समय चटक धूप खिलने से ठंड का असर लगभग गायब सा नजर आया.