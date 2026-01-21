Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके

राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास से गुजर रहा है. मरुधरा के थर्मामीटर में पारा किसी रॉकेट की तरह ऊपर-नीचे हो रहा है. जहां सूरज ढलते ही हाड़ कंपाने वाली ठंड और गलन शुरू हो जाती है, वहीं दिन चढ़ते ही पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाकों में फरवरी-मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है. हालांकि यह नकली गर्मी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) राजस्थान में दस्तक दे चुका है.