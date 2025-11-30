सर्द हवाओं से जकड़ रहे राजस्थान के ये दस शहर, पारा इतना कम कि कटकटा रहे दांत, देखें वेदर अपडेट

सर्द हवाओं से जकड़ रहे राजस्थान के ये दस शहर, पारा इतना कम कि कटकटा रहे दांत, देखें वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने से राजस्थान में 1 दिसंबर से ठिठुरन बढ़ेगी. सीकर-झुंझुनूं में येलो अलर्ट जारी हुआ है. वहीं लूणकरणसर (8.8°C) और फतेहपुर (8.9°C) न्यूनतम तापमान के साथ टॉप कोल्ड सिटी रहे.
Published: Nov 30, 2025, 10:16 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 10:16 AM IST
राजस्थान में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, इसकी समाप्ति के साथ ही प्रदेश में सुबह-शाम गलन बढ़ गई है और सर्द हवाओं ने ज़ोर पकड़ लिया है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 1 दिसंबर से प्रदेश भर में ठिठुरन और तेजी से बढ़ेगी.
वहीं उत्तरी हवाएं चलने से शेखावाटी और बीकानेर संभाग के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आने के आसार हैं.