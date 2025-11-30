सर्द हवाओं से जकड़ रहे राजस्थान के ये दस शहर, पारा इतना कम कि कटकटा रहे दांत, देखें वेदर अपडेट

राजस्थान में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, इसकी समाप्ति के साथ ही प्रदेश में सुबह-शाम गलन बढ़ गई है और सर्द हवाओं ने ज़ोर पकड़ लिया है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 1 दिसंबर से प्रदेश भर में ठिठुरन और तेजी से बढ़ेगी.