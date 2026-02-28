राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका, चटकती धूप से छूटे पसीने
Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है. मौसम विभाग ने 3 मार्च से तापमान में 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है.
Published:Feb 28, 2026, 09:22 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 09:22 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान में इस बार सर्दियों की विदाई के साथ ही गर्मी ने यू-टर्न लिया है. मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही प्रदेश के तापमान ने सामान्य से 6 डिग्री तक की छलांग लगा दी है. होली के त्योहार से पहले ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है.
मरुधरा में गर्मी का सबसे विकराल रूप पश्चिमी सीमा पर देखने को मिल रहा है.जहां बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.9 डिग्री अधिक है. सुबह 9 बजे के बाद से ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है.