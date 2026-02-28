Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका, चटकती धूप से छूटे पसीने

Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है. मौसम विभाग ने 3 मार्च से तापमान में 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 28, 2026, 09:22 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 09:22 AM IST
1/6

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today1/6
राजस्थान में इस बार सर्दियों की विदाई के साथ ही गर्मी ने यू-टर्न लिया है. मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही प्रदेश के तापमान ने सामान्य से 6 डिग्री तक की छलांग लगा दी है. होली के त्योहार से पहले ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है.
2/6

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today2/6
मरुधरा में गर्मी का सबसे विकराल रूप पश्चिमी सीमा पर देखने को मिल रहा है.जहां बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.9 डिग्री अधिक है. सुबह 9 बजे के बाद से ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है.