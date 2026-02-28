राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका, चटकती धूप से छूटे पसीने

1/6

राजस्थान में इस बार सर्दियों की विदाई के साथ ही गर्मी ने यू-टर्न लिया है. मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही प्रदेश के तापमान ने सामान्य से 6 डिग्री तक की छलांग लगा दी है. होली के त्योहार से पहले ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है.