Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22-23 जनवरी को 10 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है. माउंट आबू -0.3°C के साथ सबसे ठंडा रहा. बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर घना कोहरा और भीषण सर्दी का दौर लौटेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 21, 2026, 09:24 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 10:24 AM IST
1/7

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today1/7
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मिल रही सर्दी की राहत अब खत्म होने वाली है. एक 'स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने से मरुधरा का मौसम पूरी तरह पलटने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इस सिस्टम के गुजरने के बाद राजस्थान एक बार फिर घने कोहरे और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की चपेट में होगा.
2/7

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today2/7
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस नए सिस्टम का सबसे ज्यादा असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा.जोधपुर संभाग में आज से ही बादलों की आवाजाही और मौसम में बदलाव शुरू हो गया है. कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले (Hailstorm) भी गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है.