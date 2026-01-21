राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22-23 जनवरी को 10 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है. माउंट आबू -0.3°C के साथ सबसे ठंडा रहा. बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर घना कोहरा और भीषण सर्दी का दौर लौटेगा.
Published: Jan 21, 2026, 09:24 AM IST
Rajasthan Weather Update Today
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मिल रही सर्दी की राहत अब खत्म होने वाली है. एक 'स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने से मरुधरा का मौसम पूरी तरह पलटने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इस सिस्टम के गुजरने के बाद राजस्थान एक बार फिर घने कोहरे और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की चपेट में होगा.
Rajasthan Weather Update Today
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस नए सिस्टम का सबसे ज्यादा असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा.जोधपुर संभाग में आज से ही बादलों की आवाजाही और मौसम में बदलाव शुरू हो गया है. कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले (Hailstorm) भी गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है.