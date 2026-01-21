राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मिल रही सर्दी की राहत अब खत्म होने वाली है. एक 'स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने से मरुधरा का मौसम पूरी तरह पलटने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इस सिस्टम के गुजरने के बाद राजस्थान एक बार फिर घने कोहरे और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की चपेट में होगा.