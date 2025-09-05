Rajasthan Weather: मानसून ने पूरे राजस्थान में मचाई त्राहि-त्राहि, भयंकर बारिश से टूटे बाँध, हर जगह पानी-पानी

दूदू क्षेत्र के मंमाणा का भूतिया बांध टूट गया है, जिसके बाद ग्रामीण बांध की पाल को ठीक करने में जुट गए हैं. नरेना-रूपनगढ़ स्टेट हाईवे टूटने की कगार पर पहुंच गया है, जो पहले भी क्षतिग्रस्त हो चुका है. लगातार बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे सैकड़ों बीघा जमीन में पानी फैल गया है. पानी का तेज बहाव हाईवे तक पहुंच चुका है, और ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है. तेज बहाव को देखते हुए हाईवे को बंद करने की संभावना है, क्योंकि पानी अब खेतों से आगे बढ़कर लोगों के घरों तक पहुंच चुका है. आसपास के सभी गांवों के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके.