Rajasthan Weather: मानसून ने पूरे राजस्थान में मचाई त्राहि-त्राहि, भयंकर बारिश से टूटे बाँध, हर जगह पानी-पानी

Rajasthan Weather: मानसून ने पूरे राजस्थान में त्राहि-त्राहि मचा दी है, जहां भयंकर बारिश के कारण कई बांध टूट गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने स्थिति को गंभीर बना दिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
 

Sep 05, 2025
दूदू क्षेत्र के मंमाणा का भूतिया बांध टूट गया है, जिसके बाद ग्रामीण बांध की पाल को ठीक करने में जुट गए हैं. नरेना-रूपनगढ़ स्टेट हाईवे टूटने की कगार पर पहुंच गया है, जो पहले भी क्षतिग्रस्त हो चुका है. लगातार बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे सैकड़ों बीघा जमीन में पानी फैल गया है. पानी का तेज बहाव हाईवे तक पहुंच चुका है, और ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है. तेज बहाव को देखते हुए हाईवे को बंद करने की संभावना है, क्योंकि पानी अब खेतों से आगे बढ़कर लोगों के घरों तक पहुंच चुका है. आसपास के सभी गांवों के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके.
अजमेर में बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर में जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे क्षेत्र में भारी अफरा-तफरी मच गई. नाराज लोगों ने वरुण सागर रोड पर जाम लगा दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जल प्रलय से हुए नुकसान की जिम्मेदारी प्रशासन पर है, जिसने पहले से कोई सावधानी नहीं बरती. बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सड़क पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मुआवजे व राहत की मांग की.