राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर जारी, दिन में 32°C की गर्मी, रात में 4.9°C की ठिठुरन, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में दिन का पारा 32°C पार कर चुका है, जिससे दोपहर में गर्मी का अहसास हो रहा है. हालांकि, फतेहपुर (4.9°C) और पाली में अब भी शीतलहर का असर है. बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखना अनिवार्य है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 10, 2026, 08:45 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 08:45 AM IST
Rajasthan Weather Today: Top Cold City

राजस्थान का मौसम इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर है. मरुधरा की वादियों में जहां सुबह-सुबह बसंत की गुलाबी रंगत और मंद हवाएं सुकून दे रही हैं, वहीं दोपहर होते-होते सूरज के तेवर तीखे होने लगे हैं. प्रदेश में अब दोहरी ऋतु का दौर चल रहा है, जहां दिन और रात के तापमान में करीब 20 डिग्री सेल्सियस का भारी अंतर देखा जा रहा है.
Rajasthan Weather Today: Top Cold City

प्रदेश के रेतीले धोरों वाले जिलों में सर्दी अब विदा होने की कगार पर है. बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे 8 शहरों में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया. जयपुर की सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों को तेज धूप सताने लगी है, तो वहीं चार पहिया वाहनों में अब लोग AC का उपयोग करने लगे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है.