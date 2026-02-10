राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर जारी, दिन में 32°C की गर्मी, रात में 4.9°C की ठिठुरन, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

प्रदेश के रेतीले धोरों वाले जिलों में सर्दी अब विदा होने की कगार पर है. बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे 8 शहरों में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया. जयपुर की सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों को तेज धूप सताने लगी है, तो वहीं चार पहिया वाहनों में अब लोग AC का उपयोग करने लगे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है.