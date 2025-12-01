राजस्थान में चलेगी तेज शीतलहर, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी को लेकर चेतावनी जारी!

1/7

राज्य में ठंड बढ़ने लगी है और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, सीकर और झुंझुनू जिलों में 3 और 4 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है. साथ ही तापमान में गिरावट की वजह से रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है.