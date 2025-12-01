राजस्थान में चलेगी तेज शीतलहर, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी को लेकर चेतावनी जारी!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. ऐसे में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Dec 01, 2025, 12:48 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 12:48 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
राज्य में ठंड बढ़ने लगी है और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, सीकर और झुंझुनू जिलों में 3 और 4 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है. साथ ही तापमान में गिरावट की वजह से रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाओं के असर से राजस्थान में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल रही है.