राजस्थान में अभी नहीं थमेगी बारिश, 1 फरवरी को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी!

1/7

राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बन हुआ है. इसके असर से 1 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा , अजमेर, उदयपुर सांभग और शेखावटी इलाकों के बादल छाए रहने के साथ बिजली चमकने के साथ कुछ भगों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं. साथ ही कही-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है.