राजस्थान में अभी नहीं थमेगी बारिश, 1 फरवरी को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 01, 2026, 12:56 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 12:56 PM IST
राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बन हुआ है. इसके असर से 1 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा , अजमेर, उदयपुर सांभग और शेखावटी इलाकों के बादल छाए रहने के साथ बिजली चमकने के साथ कुछ भगों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं. साथ ही कही-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है.
वहीं, एक और नय बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी को सक्रिय होने की संभावना है.पूर्वी राजस्थान के कोटा , जयपुर, अजमेर और भरतपुर सांभग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि कुछ इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है.