राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट

राजस्थान के कई जिलों में 1 जनवरी की सुबह से ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी. टोंक, भीलवाड़ा, सीकर और झालावाड़ में अलसुबह हल्की मावठ दर्ज की गई, जिससे ठंड में अचानक बढ़ोतरी हुई. मावठ के बाद घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. दृश्यता कई जगह 10 मीटर से भी कम रह गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर ही सफर तय करना पड़ा.