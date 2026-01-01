राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 1 जनवरी की शाम तक मौसम अलसुबह से ही बदलता रहा. टोंक, भीलवाड़ा, सीकर और झालावाड़ में हल्की मावठ और कोहरे के साथ ठंड बढ़ी. फसलें लाभान्वित, जनजीवन प्रभावित, वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी.
Published: Jan 01, 2026, 05:12 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 05:12 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
राजस्थान के कई जिलों में 1 जनवरी की सुबह से ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी. टोंक, भीलवाड़ा, सीकर और झालावाड़ में अलसुबह हल्की मावठ दर्ज की गई, जिससे ठंड में अचानक बढ़ोतरी हुई. मावठ के बाद घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. दृश्यता कई जगह 10 मीटर से भी कम रह गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर ही सफर तय करना पड़ा.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
नए साल की पहली सुबह झालावाड़ जिले में मौसम ने भी बदलाव दिखाया. खानपुर और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, जिससे ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का असर और गहरा गया. सुबह टहलने निकले लोगों को गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ा. फसलों के लिए यह मावठ लाभकारी साबित होगी.