नए साल के जश्न में खलल डालेगा मौसम, जयपुर-अलवर से लेकर भरतपुर-धौलपुर तक बारिश का अलर्ट, 10 शहरों में शीतलहर के साथ कोहरा भी करेगा अटैक

Rajasthan Weather Update 1 January: नए साल की शुरुआत राजस्थान में कड़ाके की ठंड और बारिश के साथ होने वाली है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 1 और 2 जनवरी को 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मावठ की चेतावनी दी है.

Jan 01, 2026
जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में मौसम का मिजाज बदलेगा. शेखावाटी क्षेत्र में ओस बर्फ बन रही है, जबकि करौली में पारा 4.6 डिग्री तक गिर चुका है. ठंड का कहर बढ़ने वाला है.
मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इससे उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में घने बादल छाए रहेंगे.