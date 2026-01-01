Rajasthan Weather Update 1 January: नए साल की शुरुआत राजस्थान में कड़ाके की ठंड और बारिश के साथ होने वाली है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 1 और 2 जनवरी को 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मावठ की चेतावनी दी है.