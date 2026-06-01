/सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: 1 जून 2026 की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है. 60-80 किमी/घंटा तक तेज हवाएं, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना. 2 जून को भी कई जगह मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं.
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राजस्थान में 1 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली. कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और बारिश का दौर देखने को मिला. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले घंटों में हालात और बदल सकते हैं.
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नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, पाली और धौलपुर में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में शाम के बाद अचानक मौसम बिगड़ सकता है.
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इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कहीं-कहीं वज्रपात और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है, जबकि हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं.
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वहीं कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और जोधपुर में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
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इन क्षेत्रों में भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना जताई गई है. शाम के समय अचानक बादल छाने और बिजली कड़कने का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है. चूरू जिले में भी मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. यहां मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं और बारिश की स्थिति बन सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
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मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहना चाहिए और सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी चाहिए. खासकर वज्रपात के समय पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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अब बात 2 जून 2026 की करें तो मौसम विभाग के अनुसार कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि कुछ जिलों में मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने की भी संभावना है, लेकिन पूरी तरह राहत मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.