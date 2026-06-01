/सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: 1 जून 2026 की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है. 60-80 किमी/घंटा तक तेज हवाएं, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना. 2 जून को भी कई जगह मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं.