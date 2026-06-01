/राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते दो-तीन दिनों से तेज आंधी-बारिश का दौर देखा जा रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 1 जून को भी कई जिलों में तेज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

