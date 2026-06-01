/राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते दो-तीन दिनों से तेज आंधी-बारिश का दौर देखा जा रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 1 जून को भी कई जिलों में तेज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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IMD ने सोमवार के लिए आंधी-तूफान और बारिश का नया अलर्ट जारी किया है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, सोमवार सुबह सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हुई, जबकि जयपुर और दौसा में आसमान बादलों से घिरा रहा.
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सोमवार यानी 1 जून को सुबह सवाई माधोपुर शहर में मौसम बदल गया. सुबह छह बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया और करीब 15 मिनट तक तेज बारिश हुई.
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मौसम विभाग के मुताबिक, बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 40-60 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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वहीं, टोंक, अजमेर, ब्यावर तथा भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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IMD का कहना है कि मौसम की यह गतिविधियां 4 जून तक जारी रह सकती हैं. रविवार को जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में एक जोरदार बवंडर आया, जिससे कई इलाके धूल से भर गए. इस तूफान के बाद बारिश और ओले गिरे, जिससे तापमान में गिरावट आई.
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बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. जैसलमेर में रविवार को दोपहर 2 बजे से पहले काफी गर्मी थी और तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद मौसम बदल गया.
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बीते दिन को सबसे ज़्यादा तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था. जैसलमेर में 41.5, जालोर में 39.1, जोधपुर में 38.9, उदयपुर और वनस्थली (टोंक) में 38.2, चित्तौड़गढ़ में 38, गंगानगर में 37.3, कोटा में 37.4 और अलवर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.