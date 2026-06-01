/जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत 25 जिलों में मेघ बरपाएंगे कहर! आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Published: Jun 01, 2026, 05:34 AM | Updated: Jun 01, 2026, 05:34 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.