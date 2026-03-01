भयंकर हीटवेव से जूझेगा राजस्थान का एक-एक कोना! गर्मी से हाल होगा बेहाल, IMD का अपडेट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड समय से पहले एंट्री मार ली है. फरवरी के आखिरी दिनों में ही बाड़मेर और फतेहपुर जैसे इलाकों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों का हाल बेहाल होने लगा है.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मार्च महीने में पूरे राज्य में सामान्य से काफी अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर में भीषण हीटवेव (severe heatwave) के दिन सामान्य से ज्यादा रह सकते हैं.
IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, मार्च से मई तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, और खासकर पश्चिमी व दक्षिणी राजस्थान (जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली) में गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिखेगा.