भयंकर हीटवेव से जूझेगा राजस्थान का एक-एक कोना! गर्मी से हाल होगा बेहाल, IMD का अपडेट

1/7

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मार्च महीने में पूरे राज्य में सामान्य से काफी अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर में भीषण हीटवेव (severe heatwave) के दिन सामान्य से ज्यादा रह सकते हैं.