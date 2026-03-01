होली से पहले ही तपने लगा राजस्थान, सूरज दिखा रहा तेवर! पढ़ें आज का वेदर अपडेट

1/7

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2026 की दोपहर बाद तक राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. आसमान अधिकतर साफ रहा और दिन में धूप तेज महसूस की गई.