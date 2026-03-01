होली से पहले ही तपने लगा राजस्थान, सूरज दिखा रहा तेवर! पढ़ें आज का वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 मार्च 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.3°C और न्यूनतम 10.8°C फतेहपुर (सीकर) में दर्ज हुआ. दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंडक महसूस की गई.
Published:Mar 01, 2026, 12:31 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 12:31 PM IST
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2026 की दोपहर बाद तक राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. आसमान अधिकतर साफ रहा और दिन में धूप तेज महसूस की गई.
28 फरवरी को प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर (सीकर) में दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान भी फतेहपुर (सीकर) में ही 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. तापमान के इन आंकड़ों से साफ है कि दिन और रात के तापमान में अच्छा खासा अंतर बना हुआ है.