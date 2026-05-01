/मई के पहले ही दिन राजस्थान में बदलेगा मौसम! कई जगहों पर तेज आंधी-बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम बदलने वाला है. IMD के अनुसार तापमान 1-2°C तक गिर सकता है, वहीं, कई जिलों में आंधी, मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना है. 2-4 मई के लिए येलो अलर्ट जारी, कुछ क्षेत्रों में लू का असर जारी रहेगा.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में गर्मी का असर बना रह सकता है.
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मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 1 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लू का असर जारी रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के मौसम पर दिखाई देगा. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं भी मौसम में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इन दोनों मौसमी प्रणालियों के संयुक्त असर से राजस्थान के कई हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम करवट ले सकता है.
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IMD जयपुर के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों तक दोपहर बाद कई जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, लेकिन वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस महसूस हो सकती है.
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मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मई के पहले सप्ताह में मौसम पूरी तरह स्थिर रहने की संभावना नहीं है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है, वहीं, अन्य क्षेत्रों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
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इसी बीच मौसम विभाग ने 2 से 4 मई के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर और सीकर में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं की चेतावनी दी गई है.
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वहीं 2 और 3 मई को बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलोदी और श्रीगंगानगर में उष्णलहर के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और बिजली गिरने या तेज हवाओं के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.