/मई के पहले ही दिन राजस्थान में बदलेगा मौसम! कई जगहों पर तेज आंधी-बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम बदलने वाला है. IMD के अनुसार तापमान 1-2°C तक गिर सकता है, वहीं, कई जिलों में आंधी, मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना है. 2-4 मई के लिए येलो अलर्ट जारी, कुछ क्षेत्रों में लू का असर जारी रहेगा.

