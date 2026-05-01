/राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, जयपुर–कोटा समेत 9 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 1 मई 2026 की शाम से मौसम बदलने के आसार हैं. जयपुर, अजमेर, कोटा, नागौर समेत कई जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश व 30-40 किमी/घंटा तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी. गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है.