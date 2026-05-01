/राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, जयपुर–कोटा समेत 9 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 1 मई 2026 की शाम से मौसम बदलने के आसार हैं. जयपुर, अजमेर, कोटा, नागौर समेत कई जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश व 30-40 किमी/घंटा तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी. गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है.
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राजस्थान में 1 मई 2026 की शाम के बाद मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज आंधी की संभावना जताई गई है. खासकर शाम ढलने के बाद कई इलाकों में अचानक मौसम करवट ले सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी नाउकास्ट वॉर्निंग के अनुसार नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, दौसा, कोटा, झालावाड़, अलवर और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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वहीं दूसरी चेतावनी में बीकानेर, नागौर और डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में भी मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है. यहां भी शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है. मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है.
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अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई है. कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं भी चलीं. सबसे ज्यादा बारिश छबड़ा (बारां) में 18.0 मिमी दर्ज की गई, जिससे वहां के तापमान में गिरावट देखने को मिली.
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तापमान की बात करें तो पिछले दो-तीन दिनों में आंधी और बारिश के असर से गर्मी थोड़ी कम हुई है. अभी ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो सामान्य के आसपास है. बाड़मेर में सबसे ज्यादा 44.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि जयपुर में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री रहा.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले चार से पांच दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. इसकी वजह एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं हैं. इनके असर से दोपहर बाद और शाम के समय कई जगहों पर मेघगर्जन, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
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1 मई की शाम के बाद राजस्थान के कई जिलों में मौसम सुहाना हो सकता है, लेकिन तेज आंधी और बिजली गिरने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं. ऐसे में लोगों को खुले मैदान में जाने से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है. किसानों और आम लोगों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.