Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 01, 2026, 12:38 PM|Updated: May 01, 2026, 12:38 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कुछ जिलों में आज 1 मई बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 1 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather2/7
पिछले 3-4 दिनों में राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास 40 से 42 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं.
Rajasthan Weather3/7
मौसम विभाग ने आज 1 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60 kmph), ओलावृष्टि होने की संभावना है.
Rajasthan Weather4/7
वहीं झुंझुनूं, सीकर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, करौली, भरतपुर, धौलपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, अलवर, डीग, दौसा और चित्तौड़गढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather5/7
इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 kmph) की संभावना है.
Rajasthan Weather6/7
राज्य में आगामी 3-4 दिन के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दोपहर बाद मेघगर्जन, तेज आंधी (40 50 kmph) व कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.
Rajasthan Weather7/7
आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी 3-4 दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने व हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है. आगामी 1-2 दिन दक्षिण-पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री व शेष अधिकांश भागों में 40 से 43 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.
Tags:
Rajasthan Weather update
Rajasthan weather
rain alert

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में सिर्फ 8 रुपये में खाना, इन जगहों की देख लें पूरी लिस्ट

जयपुर में सिर्फ 8 रुपये में खाना, इन जगहों की देख लें पूरी लिस्ट

Jaipur News
2

5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा

rajasthan politics
3

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल जनगणना की शुरूआत, CM भजनलाल ने भरा पहला फॉर्म, देना होगा 33 सवालों के जवाब

Jaipur News
4

BJP के मशाल जुलूस में हुए 'बतंगड़' का मामला पहुंचा दिल्ली, केंद्रीय नेतृत्व ने जताई नाराजगी

Jaipur News
5

राजस्थान बीजेपी में ‘अधूरा संगठन’! मोर्चे-प्रकोष्ठ अटके, कार्यकर्ता कन्फ्यूज

rajasthan politics