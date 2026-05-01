/राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Published: May 01, 2026, 12:38 PM | Updated: May 01, 2026, 12:38 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कुछ जिलों में आज 1 मई बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.