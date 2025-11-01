राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा कहर, अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी!
Rajasthan Weather Update: अरब सागर का अवदाब कमजोर होकर WML बना. 1-2 नवंबर को उदयपुर-कोटा में हल्की बारिश की संभावना है. 3-4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ से कई संभागों में मेघगर्जन संग बरसात, 5 नवंबर से ठंडी हवाएं व तापमान में गिरावट के आसार हैं.
Published: Nov 01, 2025, 12:10 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 12:10 PM IST
राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) अब कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया (WML) में बदल गया है. हालांकि इसका असर अब भी दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार, 1 और 2 नवंबर को उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जबकि शेष प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा.