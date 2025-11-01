Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा कहर, अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: अरब सागर का अवदाब कमजोर होकर WML बना. 1-2 नवंबर को उदयपुर-कोटा में हल्की बारिश की संभावना है. 3-4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ से कई संभागों में मेघगर्जन संग बरसात, 5 नवंबर से ठंडी हवाएं व तापमान में गिरावट के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 01, 2025, 12:10 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 12:10 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) अब कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया (WML) में बदल गया है. हालांकि इसका असर अब भी दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग के अनुसार, 1 और 2 नवंबर को उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जबकि शेष प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा.