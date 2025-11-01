राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! 3 नवंबर से बदलेगा मौसम

1/6

राजस्थान में आज 1 नवंबर शनिवार को उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई.