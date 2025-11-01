Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! 3 नवंबर से बदलेगा मौसम

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में लगातार परिवर्तन जारी है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. मानसून के फिर से सक्रिय होने से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है.

Published: Nov 01, 2025, 05:40 PM IST
राजस्थान में आज 1 नवंबर शनिवार को उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई.
प्रदेश में सर्वाधिक बारिश राजसमंद और उदयपुर में 2 मीमी दर्ज की गई. प्रदेश में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.4 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 15.2 डिग्री दर्ज किया गया.