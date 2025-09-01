Zee Rajasthan
राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज! 28 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर यानी आज प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने, बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही कुछ जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Sep 01, 2025, 17:47 IST | Updated: Sep 01, 2025, 17:47 IST
राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. लेकिन अभी मानसून के थमने का कोई आसार नहीं दिख रहा है.
मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर यानी आज प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने, बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है.