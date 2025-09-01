राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज! 28 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

2/8

मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर यानी आज प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने, बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है.