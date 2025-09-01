राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

1/7

राजस्थान में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है, और लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. इसके बावजूद, मानसून के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.