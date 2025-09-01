Zee Rajasthan
राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने पूरी तरह से सक्रियता दिखाई है. मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Published: Sep 01, 2025, 05:59 IST | Updated: Sep 01, 2025, 05:59 IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है, और लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. इसके बावजूद, मानसून के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.


मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, और पंजाब व पाकिस्तान सीमा के पास एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी हो गया है. इसके साथ ही, मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अगले कुछ दिनों के लिए भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.