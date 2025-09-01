राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Published: Sep 01, 2025, 05:59 IST | Updated: Sep 01, 2025, 05:59 IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
राजस्थान में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है, और लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. इसके बावजूद, मानसून के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, और पंजाब व पाकिस्तान सीमा के पास एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी हो गया है. इसके साथ ही, मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अगले कुछ दिनों के लिए भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.