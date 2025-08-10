Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघा, भयंकर बारिश के साथ तेज हवा मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज अंधड़ और बिजली गिरने की आशंका है. विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है, खासकर खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.

Aug 10, 2025
राजस्थान में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है.
पिछले 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश भी हुई. सांगोद (कोटा) में सबसे अधिक 166.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, आगामी दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है.