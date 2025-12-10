राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी! इन 4 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

1/7

राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब खत्म हो चुका है. इसी के साथ ही राज्य के मौसम ने फिर से करवट ले ली है. राज्य के सभी शहरों में आसमान बिल्कुल साफ रहा. सुबह और शाम सर्दी का असर तेज रहा, लेकिन दोपहर को तेज धूप निकली.