Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी! इन 4 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों सुबह का मौसम तेजी से बदल रहा है. उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में सुबह की विज़िबिलिटी कम कर दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 10, 2025, 05:20 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 05:20 PM IST
1/7

Cold Wave Alert

Cold Wave Alert1/7
राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब खत्म हो चुका है. इसी के साथ ही राज्य के मौसम ने फिर से करवट ले ली है. राज्य के सभी शहरों में आसमान बिल्कुल साफ रहा. सुबह और शाम सर्दी का असर तेज रहा, लेकिन दोपहर को तेज धूप निकली.
2/7

Cold Wave Alert

Cold Wave Alert2/7
इसी धूप के कारण सर्दी का प्रभाव कम महसूस हुआ. हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई. इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा. इसी के चलते सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.