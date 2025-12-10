राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी! इन 4 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

Published: Dec 10, 2025, 05:20 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 05:20 PM IST
राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब खत्म हो चुका है. इसी के साथ ही राज्य के मौसम ने फिर से करवट ले ली है. राज्य के सभी शहरों में आसमान बिल्कुल साफ रहा. सुबह और शाम सर्दी का असर तेज रहा, लेकिन दोपहर को तेज धूप निकली.
इसी धूप के कारण सर्दी का प्रभाव कम महसूस हुआ. हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई. इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा. इसी के चलते सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.