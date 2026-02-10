राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम आज यानी 10 फरवरी को शुष्क और सुहावना रहेगा. ज्यादातर जिलों में तेज धूप खिली रहेगी और तापमान बढे़गा. हालांकि रात और सुबह के समय ठंड बनी रह सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Feb 10, 2026, 01:00 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 01:04 PM IST
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं, बीकानेर में 28.6 डिग्री और अजमेर में 27.8 डिग्री रहने के आसार हैं. बाड़मेर जैसे कुछ जिलों में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंचने से गर्मी का अहसास हो सकता है.
जयपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है. 10 फरवरी को बारिश की कोई संभावना नहीं है, और मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा.