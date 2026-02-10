राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!

1/7

मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं, बीकानेर में 28.6 डिग्री और अजमेर में 27.8 डिग्री रहने के आसार हैं. बाड़मेर जैसे कुछ जिलों में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंचने से गर्मी का अहसास हो सकता है.