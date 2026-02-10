Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम आज यानी 10 फरवरी को शुष्क और सुहावना रहेगा. ज्यादातर जिलों में तेज धूप खिली रहेगी और तापमान बढे़गा. हालांकि रात और सुबह के समय ठंड बनी रह सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 10, 2026, 01:00 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 01:04 PM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं, बीकानेर में 28.6 डिग्री और अजमेर में 27.8 डिग्री रहने के आसार हैं. बाड़मेर जैसे कुछ जिलों में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंचने से गर्मी का अहसास हो सकता है.
Rajasthan Weather Update

जयपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है. 10 फरवरी को बारिश की कोई संभावना नहीं है, और मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा.