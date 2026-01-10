भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

1/7

राजस्थान में 10 जनवरी की शाम तक मौसम ने फिर ठंड का अहसास बढ़ा दिया है. जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. सुबह से ही सड़कों और गलियों में दृश्यता कम रही, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा. वहीं, कुछ हिस्सों में शीतदिन (Cold Day) और शीतलहर भी महसूस की गई. श्रीगंगानगर में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.