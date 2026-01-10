भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 10 जनवरी की शाम तक ठंड और घना कोहरा रहा. श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 3.9°C दर्ज. उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्रों में शीतलहर और अतिशीत लहर की संभावना, मौसम अगले 2-3 दिन शुष्क और ठंडा बना रहेगा.
Published: Jan 10, 2026, 05:12 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 05:12 PM IST
राजस्थान में 10 जनवरी की शाम तक मौसम ने फिर ठंड का अहसास बढ़ा दिया है. जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. सुबह से ही सड़कों और गलियों में दृश्यता कम रही, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा. वहीं, कुछ हिस्सों में शीतदिन (Cold Day) और शीतलहर भी महसूस की गई. श्रीगंगानगर में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में आज दिन भर मौसम ठंडा और शुष्क रहा. कोहरे की वजह से सुबह और शाम के समय वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी. इसी दौरान कई जगहों पर हल्का जलकुहरा भी देखा गया. जयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय तापमान में 5-6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई.