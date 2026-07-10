/राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Published: Jul 10, 2026, 12:36 PM | Updated: Jul 10, 2026, 12:36 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 10 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है.