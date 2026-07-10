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राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jul 10, 2026, 12:36 PM|Updated: Jul 10, 2026, 12:36 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 10 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है. मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के लोगों को भाषण गर्मी से राहत मिली है. लगातार हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
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मौसम विभाग ने आज 10 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग ने आज जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं बाड़मेर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. मौसम विभाग ने प्रभावित जिलों के लोगों से मौसम की ताजा अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.
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