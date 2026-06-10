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Rajasthan Weather Update: भरतपुर, धौलपुर और डीग में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं और बारिश की संभावना

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 10, 2026, 05:56 AM|Updated: Jun 10, 2026, 05:56 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जून 2026 को  चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के पूर्वी हिस्सों खासकर भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

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येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इस दौरान बिजली गिरने, तेज हवाओं से पेड़-पौधों के गिरने और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, वर्तमान में मानसून की पूर्वानुमानित गतिविधियां और स्थानीय स्तर पर विकसित निम्न दबाव प्रणाली के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में इन क्षेत्रों में अस्थिर मौसम की स्थिति बन रही है. नक्शे में इन जिलों को पीले रंग से चिह्नित किया गया है, जबकि राज्य के बाकी अधिकांश हिस्सों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है.
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येलो अलर्ट सामान्य रूप से मौसम की हल्की-मध्यम गतिविधियों को दर्शाता है. इसमें सामान्य जनजीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत होती है. विभाग ने सुझाव दिया है कि मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े न हों, सुरक्षित स्थान पर शरण लें और बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें.
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राजस्थान के इन क्षेत्रों में जून का महीना आमतौर पर गर्म और शुष्क रहता है, लेकिन इस बार प्री-मॉनसून गतिविधियां सक्रिय दिख रही हैं. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश और आंधी के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर पर्याप्त बारिश हुई तो रबी फसलों की बची हुई नमी बढ़ सकती है और खरीफ की बुवाई के लिए मिट्टी तैयार हो सकती है.
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किसानों को अपनी खेतों में रखे औजारों और मशीनों को सुरक्षित जगह पर रखने की सलाह दी गई है. सड़क यातायात पर हल्का असर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में. बिजली विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है ताकि किसी भी बिजली गुल होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को भी शाम के समय बाहर निकलते समय सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24-48 घंटों में राजस्थान के कुछ और जिलों में भी ऐसी ही गतिविधियां देखी जा सकती हैं, हालांकि अभी सिर्फ भरतपुर, धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट लागू है.
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वर्तमान में राजस्थान के पूर्वी भाग में मौसम पूरी तरह से बदलाव की ओर है. हालांकि यह अलर्ट सामान्य है, लेकिन सावधानी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर होती है. आमजन से अपील है कि वे IMD जयपुर और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं पर नज़र बनाए रखें.
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