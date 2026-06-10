/Rajasthan Weather Update: भरतपुर, धौलपुर और डीग में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं और बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जून 2026 को चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के पूर्वी हिस्सों खासकर भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.