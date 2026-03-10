Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. प्रदेश में अब गर्मी की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है.

Aman Singh
Published:Mar 10, 2026, 04:25 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 04:25 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. प्रदेश में गर्मी ने धीरे-धीरे दस्तक दे दी है. सर्दी का असर अब प्रदेश में लगभग-लगभग खत्म हो चुका है. प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है.
Rajasthan Weather

अब राजस्थान में गर्मी का असर धीरे-धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 10 डिग्री तक ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं.