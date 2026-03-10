राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

Published:Mar 10, 2026, 04:25 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 04:25 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. प्रदेश में गर्मी ने धीरे-धीरे दस्तक दे दी है. सर्दी का असर अब प्रदेश में लगभग-लगभग खत्म हो चुका है. प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है.
Rajasthan Weather
अब राजस्थान में गर्मी का असर धीरे-धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 10 डिग्री तक ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं.