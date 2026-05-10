/राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ने लगा है. बीते 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म इलाका फलोदी रहा. प्रदेश में कुछ जगहों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

