Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 10, 2026, 01:00 PM|Updated: May 10, 2026, 01:00 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ने लगा है. बीते 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म इलाका फलोदी रहा. प्रदेश में कुछ जगहों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11-12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश होने के साथ शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update2/7
राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने के साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन हीटवेव और ऊष्णरात्री दर्ज की जा सकती है.
Rajasthan Weather Update3/7
प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि पूर्वी भागों में आगामी 1-2 दिन मध्यम दर्जे का बादल गरजने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
Rajasthan Weather Update4/7
आगामी 3-4 दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में आने वाले 2-3 दिन तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update5/7
मौसम विभाग का कहना है कि 11 मई फिर से शेखावाटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग में कहीं-कही मध्यम दर्ज का बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना है.
Rajasthan Weather Update6/7
मौसम विभाग के अनुसार, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में 10 से 13 मई तक हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather Update7/7
इसके अलावा एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 11-12 मई को बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर और भरतपुर में उत्तरी भागों में धूलभरी आंधी और हल्की बारिश होने के आसार हैं.
Tags:
Rajasthan Weather

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Pratapgarh: रात के अंधेरे में थार में हो रही थी अवैध सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh: रात के अंधेरे में थार में हो रही थी अवैध सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan crime
2

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

do you know
3

राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 1874 नए थानेदार! SI भर्ती 2021 और 2025 को लेकर RPSC का बड़ा अपडेट

ajmer news
4

जैसलमेर में हैवानियत की हदें पार, गौ माता पर धारदार हथियार से हमला, लहूलुहान हालत में घर लौटी गाय

Jaisalmer News
5

Rajasthan News: अतिक्रमण पर गरजा नगर परिषद का पीला पंजा, कार्रवाई के बीच पक्षपात के आरोपों ने पकड़ा तूल

Karauli news