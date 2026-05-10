/राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ने लगा है. बीते 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म इलाका फलोदी रहा. प्रदेश में कुछ जगहों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11-12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश होने के साथ शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
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राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने के साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन हीटवेव और ऊष्णरात्री दर्ज की जा सकती है.
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प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि पूर्वी भागों में आगामी 1-2 दिन मध्यम दर्जे का बादल गरजने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
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आगामी 3-4 दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में आने वाले 2-3 दिन तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि 11 मई फिर से शेखावाटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग में कहीं-कही मध्यम दर्ज का बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना है.
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मौसम विभाग के अनुसार, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में 10 से 13 मई तक हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
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इसके अलावा एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 11-12 मई को बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर और भरतपुर में उत्तरी भागों में धूलभरी आंधी और हल्की बारिश होने के आसार हैं.